Les Merengues ont remporté une victoire 3-0 sur le Real Majorque lundi soir, mais l'attention s'est surtout focalisée après le match sur certains gestes et tacles virils visant les attaquants du Real alors que le Clasico face au Barça approche. Après que Vinicius a posté des photos sur son Instagram faisant référence à l'un de ces incidents, Ancelotti a été interrogé à ce sujet dans une interview avec Movistar+. "Vinicius sait bien que les joueurs les plus dangereux sont ceux auxquels l'opposition prêtera le plus d'attention et commettra plus de fautes que nécessaire - mais c'est tout à fait normal. Cela signifie que Vinicius est très dangereux et qu'ils le craignent".

"Vinicius est craint"

Le coach du Real n'a pas voulu s'étendre sur la controverse de l'arbitrage au-delà de cela, à la grande déception des journalistes. "[Les fautes] auraient pu donner lieu à un [carton] orange... Je ne sais pas. Il est très difficile d'évaluer ce que fait un arbitre pendant un match. Il y a beaucoup d'yeux, il y a la VAR... Nous devons avoir confiance en ce qu'ils font. Parfois ils ont raison, parfois ils ont tort, ça fait partie du football".