L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a répondu avec humour à la question de savoir si le club allait remporter la Liga en 2022. Les Merengue ont pris dix points d'avance, à dix journées de la fin du championnat 2021/22, grâce à leur victoire 3-0 à Majorque, lundi soir. Cependant, bien qu'ils soient les favoris de la course au titre, avec désormaisdix points d'avance sur Séville, Ancelotti ne prend rien pour acquis.

Ancelotti se méfie

L'entraîneur italien a été interrogé sur les chances du club lors de son interview d'après-match lundi soir et il n'a pas hésité à rappeler aux journalistes son expérience en tant qu'entraîneur de l'AC Milan entre 2001 et 2009. Milan a perdu la fameuse finale de la Ligue des Champions 2005 contre Liverpool à Istanbul, alors qu'il menait 3-0 à la mi-temps, et Ancelotti a déclaré que cela lui faisait craindre d'être trop confiant. "Rien ne change. Nous avons un avantage, et c'est bien, mais nous devons arriver à la pause internationale en bonne forme", selon les rapports de Marca. Je vous dis que j'ai déjà perdu une finale de Ligue des Champions, en menant 3-0. J'espère que cela ne se reproduira pas."