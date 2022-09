Le vétéran entraîneur italien a connu un retour fantastique à Madrid la saison dernière, avec un doublé national et européen assuré à la fin de la saison 2021/22. Cependant, bien qu'il aborde la défense de son titre continental avec un bilan de 100 % en quatre matches de championnat depuis le début de la saison, Ancelotti reste discret sur ses attentes.

Ancelotti évoque les chances du Real

Les Blancos sont arrivés à Glasgow avant leur match d'ouverture du Groupe F contre le Celtic mercredi soir et Ancelotti est heureux de ne pas figurer sur la liste des favoris de la compétition. "Je ne suis pas surpris (de ne pas être nommé comme favori), je le vois comme un bon signe", a-t-il glissé selon les rapports de Marca. "L'année dernière, nous avions encore moins de chances de le gagner, d'après les statistiques, cette année nous en avons un peu plus. Comme l'année dernière, nous allons concourir jusqu'à la fin, et j'espère que cela inclut la finale".