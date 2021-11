Suite au succès acquis in extremis face au Séville FC (2-1) en Liga, le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti s'est dit heureux que ses joueurs aient pu remonter le club andalou après l'ouverture du score des visiteurs en début de rencontre. Karim Benzema et Vinicius Jr ont permis au Real de consolider sa place de leader en championnat avec quatre points d'avance sur l'Atlético de Madrid. Le tacticien transalpin a également tenu à évoquer le talent de son jeune prodige auriverde.

"Il a quelque chose de spécial"

«Extraordinaire. C'est un joueur qui a quelque chose de spécial dans les pieds, dans son physique. Ce qui me surprend chez lui, c'est sa capacité à marquer des buts. Sa qualité individuelle en un contre un, on la connaissait, on savait qu'en dribbles et en vitesse, il était très fort. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est sa capacité à marquer, qu'il n'avait pas avant. Savoir être décisif comme aujourd'hui (dimanche) quand tu n'as pas d'opportunités de t'illustrer dans ton point fort, le un contre un, c'est une autre étape pour devenir l'un des meilleurs du monde», a-t-il louangé après la rencontre.