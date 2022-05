C'est un match aussi importantissime : la finale de la Ligue des champions. Elle aura lieu au Stade de France et promet d'être une rencontre alléchante entre deux des meilleures équipes d'Europe. Les Madrilènes ont battu le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City pour arriver jusqu'ici, tandis que Liverpool a battu l'Inter, Benfica et Villarreal. Madrid aborde ce match en tant que champion de la Liga, après avoir remporté le titre espagnol à quatre journées de la fin et terminé avec 13 points d'avance sur Barcelone, deuxième. Et la confiance est grande.

"Un grand enthousiasme au Real"

"Toute l'équipe est en bonne condition, avec un grand enthousiasme", a déclaré Carlo Ancelotti avant le match, comme le rapporte Marca. "Marcelo a un petit problème mais il va s'en sortir. La motivation est grande. C'est le plus grand match du football mondial. Ce club a atteint sa cinquième finale en huit ans. Tous les madridistas sont fiers de ce club. Il est important d'en profiter et de bien se préparer. En ce moment, nous sommes calmes, nous profitons d'une bonne ambiance. Plus nous nous approcherons du match, plus l'inquiétude viendra. Mais c'est normal."