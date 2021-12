Real Madrid : Ancelotti considère le club favori pour le titre

"J'ai une équipe qui me détend"

Dimanche soir, le Real Madrid a réalisé une nouvelle performance solide, en s'imposant face à l'Atlético de Madrid (2-0) grâce à des buts de Karim Benzema (16ème) et Marco Asensio (57ème). De fait, il s'agit du quatrième match consécutif du club merengue sans encaisser le moindre but après les prestations contre l'Athletic Bilbao (1-0), la Real Sociedad (0-2), l'Inter Milan (2-0) et donc les Colchoneros.En conférence de presse, Carlo Ancelotti a apprécié la globalité de la rencontre réalisée par ses hommes, s'avouant assez serein sur son banc de touche.Mes joueurs ont très bien joué, en contrôlant le match et en étant également très bons sur le plan défensif également. C'est vraiment un collectif tout entier, avec des joueurs de très grande qualité. Dans cette première partie de saison, nous avons vu une vraie équipe, qui peut aussi faire la différence grâce à une prestation individuelle pour atteindre ses objectifs. Le Real Madrid doit gagner tous ses matchs", a confié le technicien italien.

"Aujourd'hui, c'est clair, nous sommes favoris (pour le titre). Mais une baisse d'attention peut te coûter très cher. Ma deuxième saison ici (lors de son premier passage au Real), on avait atteint un record avec 22 matchs remportés de rang, puis la deuxième partie de la saison, on n'avait pas bien tourné. Je ne l'oublie pas. Donc aujourd'hui, je suis heureux, mais je sais qu'il peut y avoir des pièges en deuxième partie de saison", a rappelé Ancelotti. Le Real Madrid a encore deux matchs à disputer avant la fin de l'année. D'abord face à Cadix, dimanche au Bernabeu (21 heures), puis lors d'un déplacement sur le terrain toujours compliqué de l'Athletic Bilbao, à San Mames, le 22 décembre.