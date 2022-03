Tout change vite dans le football et Carlo Ancelotti ne le sait que trop bien. Il est passé de l'adoration après que le Real Madrid ait éliminé le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions à la détestation après la victoire 4-0 du FC Barcelone dimanche. Les Madrilènes ont été humiliés au Santiago Bernabeu par leurs plus grands rivaux et, après le match, il est rapidement devenu évident que le doigt accusateur était pointé directement sur l'Italien, qui s'est trompé de tactique et n'a pas su gérer le match correctement.

Ancelotti ne craint rien

Mais selon le journaliste Melchor Ruiz de Cope, le club continue de faire confiance à Ancelotti malgré la débâcle. Les dirigeants sont en colère à cause de la performance madrilène dimanche soir, bien sûr, tout comme ils le sont à propos de la façon dont Madrid a géré le match aller contre le PSG ainsi que la défaite en Copa del Rey contre l'Athletic Bilbao. Mais ils espèrent que la pause internationale sera utilisée à bon escient et que l'équipe reviendra revigorée.