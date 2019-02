Real Madrid: 7 changements pour le Clasico

Le Real Madrid devrait voir le retour de plusieurs cadres à l'occasion du match aller en Coupe du Roi contre le FC Barcelone, mercredi à 21 heures (beIN SPORTS 1). Selon le quotidien espagnol AS, Varane et Carvajal seront bien de retour dans le onze madrilène ainsi que Toni Kroos. Par ailleurs, Santiago Solari hésite encore entre Gareth Bale et Vinicius Jr pour accompagner Benzema et Lucas Vazquez sur le front de l'attaque. L'entraîneur des Merengue hésite également pour le poste de latéral gauche entre un Reguilon en pleine forme et un Marcelo, souvent performant dans les grands matches.

Composition probable du Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo (ou Reguilon) - Casemiro (ou Marcos Llorente), Kroos, Modric - Vazquez, Benzema, Bale (ou Vinicius Jr).

A suivre en direct sur beIN SPORTS 1 (21h)