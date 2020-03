Real, le péril jeune

[⚽ VIDÉO BUT] 🇪🇸

Tout a été dit par le président Florentino Pérez, lors de la conférence de presse de présentation de(18 ans) il y a moins de trois semaines : « On cherche toujours à investir pour l'avenir, et voilà un des meilleurs jeunes joueurs du monde qui nous rejoint. » Après les Galactiques, l'heure est donc aux bébés fantastiques au Real Madrid. Et particulièrement aux Brésiliens, avec également le duo formé paret, tous les deux âgés de 19 ans (le premier est arrivé plus tôt, disputant sa deuxième saison au club). Sauf qu'aucun n'est titulaire indiscutable, bien au contraire, par manque de place dans l'effectif.A 22 ans,, qui est aussi arrivé cet été, souffre encore plus de la situation. Et si Vinicius Jr. semble être le grand vainqueur du moment, plus jeune buteur de l'histoire du Clasico, il ne joue que grâce à la blessure d'Eden Hazard. Or le Belge, comme Karim Benzema ou Isco - pour ne citer qu'eux -, n'a pas vraiment le profil d'un élément dont le Real devrait absolument se séparer la saison prochaine afin de relancer un cycle... Quant à Rodrygo, on ne le voit plus, après quelques éclairs en première partie de saison (un triplé face au Galatasaray, en Ligue des Champions).De plus, cet amoncellement ne paraît pas près de s'arrêter. Les Merengue restent en première ligne suret même sur, comme le relaie régulièrement la presse espagnole. Alors, à quoi bon empiler ainsi les talents offensifs, souvent à prix d'or (environ 65 millions d'euros pour Jovic, 45 millions pour Vinicius Jr. et Rodrygo, 35 millions pour Reinier) ? On pourrait aussi citer Martin Odegaard, prêté à la Real Sociedad, même si le Danois a la chance d'évoluer au milieu de terrain, un secteur où le Real pourrait vite avoir besoin de forces vives.