Contrairement à certains de ses homologues, Zinédine Zidane a le compliment facile. Surtout lorsqu'il est interrogé sur ses joueurs. Mais si Cristiano Ronaldo (hier) ou Karim Benzema et Sergio Ramos (aujourd'hui) ont souvent été loués par le technicien français, ce dernier évoque rarement les performances de Toni Kroos. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'en pense que du bien.

"Un joueur qui comprend vite les choses"

"Son point le plus fort, c’est la sérénité qu’il dégage sur le terrain, a expliqué l'entraîneur du Real pour Arte. Plus on dégage de sérénité, plus l’adversaire est en difficulté. Quand on regarde son jeu, on sent qu’il y a beaucoup de tranquillité. Pour une équipe, c’est primordial. Ce que je retiens de Toni, c’est que dans les grands matchs, comme des finales, il est très important. Tactiquement, il est très bon, c'est un joueur qui comprend vite les choses. Techniquement, il est parfait. C’est ce qui se fait de mieux à son poste. Il ne perd pas beaucoup de ballons alors qu’il prend des risques. Même quand il joue long, il n’y a pas de déchet".



"C’est quelqu’un de très professionnel, a poursuivi Zinédine Zidane. Il arrive toujours le premier à l’entraînement. Quand vous êtes entraîneur d’une grande équipe, vous avez besoin de grands joueurs qui montrent l’exemple. (...) C’est une personne calme, il sait quand il faut élever le ton, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il pouvait dire les choses à Cristiano, qui respectait beaucoup Toni et donc qui l’écoutait". Des mots qui ne laisseront pas l'international allemand insensible.