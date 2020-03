Gardien - Avantage Barça

Défense - Avantage Real Madrid

Milieu - Avantage Real Madrid

Attaque - Avantage Barça

Entraîneur - Egalité

« Thibaut Courtois n'a jamais été aussi bon depuis son arrivée au Real Madrid, il fait des parades vraiment décisives comme Keylor Navas, à l'image du match face à Manchester City. Mais Marc-André ter Stegen est encore au-dessus. Avec Jan Oblak, c'est le meilleur gardien du monde. Thibaut Courtois est juste en dessous. Malgré son erreur à Levante, il sera au niveau sur un gros match comme le Clasico. »« A droite, Dani Carvajal est meilleur que Semedo. Sergio Ramos et Raphaël Varane sont hyper solides dans l'axe, où le Barça se cherche. Quique Setién veut complètement relancer Samuel Umtiti, mais il n'est plus aussi fort qu'avant sa blessure. Le seul vraiment bon, c'était Clément Lenglet, et Setién le met de côté. Gerard Piqué n'est pas une garantie comme Sergio Ramos. Il fait des erreurs, techniquement il est en dessous, il est emprunté. Adoré par les supporters, avec sa haine contre le Real, il a toujours ce statut d'indiscutable et c'est regrettable. Pourquoi n'entrerait-il pas dans une saine concurrence ? Enfin, à gauche, c'est très fort entre Marcelo et Alba. Il faudra voir si c'est Ferland Mendy qui joue... »« Casemiro est indiscutable, il réussit sa meilleure saison au club. Luka Modric reste un énorme talent, qui peut être décisif sur un match comme ça. Si Toni Kroos joue, ça peut l'inciter à sortir un gros match. Federico Valverde est pas mal. En face, le milieu du Barça, c'est le point faible. Sergio Busquets tient encore la route, mais il n'a aucune alternative. J'attends Frenkie de Jong, qui peut vraiment incarner le nouveau et le futur du club. Techniquement, il est au-dessus. Arthur est décevant, c'est un illusionniste. Quand on le voit, il ressemble à Xavi par ses mouvements, il est techniquement très bon... Mais il n'est pas encore décisif. Il est trop dans la sécurité, il frappe et passe très peu. »« Le Barça a Lionel Messi, le plus grand, qui a déjà fait la différence lors de nombreux Clasicos. Même si Antoine Griezmann n'est pas à l'aise, même si Ansu Fati joue peu, même si ça bricole avec Arturo Vidal placé sur le côté, même si je suis sceptique pour Braithwaite, ils ont ce grand atout. Ce qui n'enlève rien à l'immense saison de Benzema, mais Lionel Messi est un génie. L'absence d'Eden Hazard sera l'énorme point faible au Real, qui n'a pas assez insisté pour recruter d'autres talents. Isco peine à devenir un grand joueur, il lui faut un match référence. Rodrygo, Vinicius Jr. ou Lucas Vazquez sont bons, mais pas assez pour un Clasico. Et Luka Jovic joue très peu, ça reste une grosse interrogation. »« Au vu du contexte, pas sûr que Zinedine Zidane ait l'avantage... Bien sûr, il a davantage fait ses preuves par ses titres et dans les grands matchs, mais l'environnement n'est pas si sain après la défaite face à City. S'il perd ce Clasico, il sera à cinq points du Barça, il y a une grosse pression. Et le match est à Madrid. Le Barça est beaucoup plus habitué aux montagnes russes, ils ont déjà perdu un entraîneur. Alors que le Real ne s'est incliné que deux fois cette saison, la courbe des derniers mois était beaucoup plus favorable. Il ne faut pas dramatiser, mais si le Real est éliminé en Ligue des Champions et perd le Clasico, ça peut faire beaucoup. »