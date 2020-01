Les socios des deux géants de la Liga sont désormais fixés : le prochain Clasico, comptant pour la phase retour du championnat espagnol, aura lieu le 1er mars prochain. La rencontre la plus médiatisée au monde a été programmée un dimanche à 21 heures. Elle sera retransmise sur tous les continents.

Un Clasico qui pourrait peser lourd dans la course au titre

La date de ce Real Madrid-Barça disputé à Bernabeu a été dévoilée par le président de la Ligue Javier Tebas ce jeudi soir. Les deux formations sont actuellement en tête de la Liga avec le même nombre de points au compteur, le Barça ne devançant le Real qu'à la faveur d'un meilleur goal average. D'ici cette échéance, l'un des deux rivaux pourrait prendre une longueur d'avance afin de se détacher en tête du classement. Pour rappel, le premier Clasico de cette campagne 2019-20 de Liga s'était soldé par un décevant match nul et vierge (0-0), au Camp Nou, le 18 décembre.