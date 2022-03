L'international espagnol Dani Olmo était fortement lié à un transfert vers le FC Barcelone lors de la fenêtre de transfert de l'été dernier, mais il est resté à Leipzig : il a d'ailleurs révélé qu'il n'était pas pressé. "Je ne suis pas pressé", a-t-il déclaré. Je suis très heureux ici et j'ai encore un contrat jusqu'en 2024. Je ne vois aucune raison de partir cet été et de changer de club. Je viens de réaliser à quel point le temps peut passer vite. J'ai eu six mois difficiles et je suis heureux de pouvoir jouer à nouveau."

Olmo se concentre sur le terrain

"Je me concentre uniquement sur mes matchs et rien d'autre. J'aimerais jouer en Ligue des Champions, c'est clair. Et tout le monde ici pense la même chose. C'est notre objectif et je suis sûr que nous l'atteindrons cette année." Olmo, 23 ans, est né à Terrassa en Catalogne mais a quitté Barcelone pour le Dinamo Zagreb à l'âge de 16 ans. Il a percé dans l'équipe première du club croate un an plus tard et y a passé les cinq années suivantes avant de rejoindre Leipzig en 2020. Depuis lors, il a fourni 15 buts et 18 passes décisives en 78 apparitions pour le club allemand.