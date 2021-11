Rayo Vallecano : Longue absence pour Falcao

Un bon début de saison avec le Rayo pour Falcao

Sixième de Liga et bonne surprise de ce début de saison en Espagne, le Rayo Vallecano a annoncé une mauvaise nouvelle, ce lundi. Buteur lors de la défaite concédée face au Real Madrid samedi (2-1),. Après 12 matchs disputés dans la zone Amérique du Sud, elle occupe le quatrième rang avec 16 points, juste devant la Celeste grâce à une différence de buts supérieure (0 contre -3). Cette quatrième place est la dernière directement qualificative pour la Coupe du monde.Par le biais d'un communiqué officiel, la Fédération colombienne et le Rayo ont annoncé le forfait du joueur. Le "Tigre" (35 ans), a indiqué le club madrilène. Ainsi, Falcao est absent "Dans le bon début de saison effectué par le Rayo, promu en Liga, Falcao a su se distinguer de façon positive, notamment via son implication auprès des plus jeunes. Auteur de 5 buts en 8 matchs, il est entré en jeu lors de la 69ème minute du match face au Real, parvenant à marquer quelques minutes plus tard (76ème). Toutefois, l'ancien avant-centre de l'Atlético de Madrid (2011-2013) ou encore de l'AS Monaco (2013-2019) a dû quitter ses partenaires à la 81ème minute.