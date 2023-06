Raphinha réaffirme son souhait de rester au FC Barcelone

Un dossier clos ? Dans un entretien accordé ce vendredi à la revue "Club del Deportista", Raphinha a réaffirmé sa volonté de continuer avec le FC Barcelone et ceux malgré l'intérêt de Newcastle en quête de renforts pour disputer la prochaine Ligue des Champions.

"Bien sûr que je vais continuer à jouer au Barça. La saison prochaine, puis la suivante... j'ai de nombreuses années sur mon contrat et j'espère remplir ces années et bien d'autres. Je me sens bien à Barcelone. Ici les Brésiliens sont très heureux. Et pour moi, la Ligue des Champions représente l'objectif de la saison prochaine", a révélé le Brésilien, auteur d'une première saison mitigée avec le club culé (36 matchs en Liga, 7 buts inscrits).