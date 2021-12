Rafinha s’engage en Espagne (Off)

On s'y attendait depuis plusieurs jours, c'est désormais signé, Rafinha ne portera plus le maillot du Paris Saint-Germain cette saison. Le milieu de terrain espagnol vient tout juste d'être prêté à la Real Sociedad jusqu'à l'été 2022. L'ancien sociétaire du FC Barcelone va porter les couleurs du sixième de la Liga pour les six prochains mois, lui qui était très peu utilisé à Paris depuis l'entame.





En manque de temps de jeu, ne comptant que cinq apparitions en Ligue 1 et n'étant pas inscrit en Ligue des Champions, Rafinha a donc pris la décision de revenir en Espagne. À noter que ce prêt ne prévoit pas d'option d'achat et les émoluments de l'international brésilien seront partagés entre le Paris Saint-Germain et le club basque.