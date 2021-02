Rafael Nadal livre ses vérités sur le contrat faramineux de Messi

Le contrat qui a ruiné le Barça. Alors que le club catalan vit des heures sombres d’un point de vue financier avec une dette culminant a plus d’un milliard d’euros. Rafael Nadal ne voit aucun problème avec le salaire de Lionel Messi, accusé d’avoir enterré les finances du club catalan après avoir signé un dernier bail faramineux, en 2017. Selon El Mundo, l’Argentin a reçu plus de 555 millions d’euros depuis la signature de ce fameux contrat au Camp Nou, mais Nadal a du mal à comprendre pourquoi les médias s’attardent sur ces chiffres.

Nadal met le Barça devant ses responsabilités

« Je ne comprends pas le débat », a déclaré Nadal dans des propos relayés par Marca. « Il y a un joueur là-bas qui est sans aucun doute l’un des meilleurs de l’histoire du football et il facture ce que le club est prêt à lui payer. Après , il n’y a pas de débat. Le club le considérait comme méritant le contrat et ce sont eux qui doivent gérer leurs finances. »

Grand fan du Real Madrid, la star du tennis a évoqué les soucis actuels du champion d’Espagne. « La situation [du Real] Madrid est difficile », a estimé Nadal. «Il est beaucoup plus compliqué de planifier au niveau du sport et du club, de planifier les signatures, les prolongations, et la crise rend difficile de savoir ce qui pourrait arriver. », a-t-il analysé.