Radomir Antic est mort

L'Atlético Madrid a annoncé ce lundi le décès de Radomir Antic. Le coach serbe avait notamment remporté un un doublé coupe - championnat en 1996 avec les Colchoneros. "La famille de l'Atlético pleure le décès de l'un de nos entraîneurs légendaires : Radomir Antic. Tu seras toujours dans nos cœurs. Repose en paix », écrit le club madrilène sur Twitter.



La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p

— Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2020





Antic est le seul coach à avoir officié au Real Madrid (91-92), au FC Barcelone (2003) et à l'Atlético (entre 95 et 2000). Le technicien serbe avait aussi coaché le Real Saragosse et Oviedo en Espagne et avait été sélectionneur de la Serbie, qu'il avait pu conduire au Mondial 2010. Antic était aussi une figure familière des médias sportifs ibériques, avec qui il partageait souvent ses analyses.