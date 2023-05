Racisme en Liga : Xavi n'est pas d'accord avec Pep Guardiola

La semaine dernière, Vinicius Jr a été à nouveau la cible d’insultes racistes de la part de supporters espagnols à l’occasion du déplacement du Real Madrid sur la pelouse du FC Valence. Depuis cet incident et la réaction de l’international brésilien, plusieurs personnalités ont été invitées à réagir sur le problème du racisme en Liga. C’est le cas de Pep Guardiola, désormais sur le banc de Manchester City. L’ex-technicien du FC Barcelone avait alors indiqué qu’il était pessimiste sur l’évolution des mentalités. Un avis qui n’est pas du tout partagé par son ancien joueur et désormais entraîneur des Blaugrana Xavi.

"Si nous restons comme nous sommes, nous n'avancerons pas"

À l’occasion de la conférence de presse d’avant-match samedi, le technicien catalan a estimé qu’il fallait faire un vrai travail d’éducation notamment auprès des jeunes générations. "Je ne suis pas d'accord avec Pep (Guardiola). C'est une question d'éducation des gens et des nouvelles générations. Si nous restons comme nous sommes, nous n'avancerons pas. Mais si l'autre jour le match avait été arrêté et que les spectateurs avaient dû rentrer chez eux, nous avancerions. (...) "S'il y a des insultes, on arrête de jouer. C'est un message au président de la Liga ou de la Fédération. Il faut mettre un terme à cela" a-t-il conclu ses propos.