Quique Setién (FC Barcelone) ne veut pas se prononcer sur les tensions entre Abidal et Messi

La situation du FC Barcelone commence à faire beaucoup de bruit. Il y a eu l'intervention d’Eric Abidal mardi, suivie d’une réponse cinglante de Lionel Messi. Puis mercredi, une réunion de crise entre l’ancien joueur - secrétaire technique du club - et son président Josep maria Bartomeu, selon RAC1. Réunion qui pourrait déboucher sur une mise à l'écart du Français selon la presse espagnole. Alors forcément, quelques heures plus tard, Quique Setién a été interrogé à ce sujet : « Je vais essayer de faire en sorte que mon groupe ne soit pas touché. L'importance du match de demain et l'obligation d'aller de l'avant, c'est tout ce qui m'intéresse. Tout le reste, je ne peux pas le contrôler, a expliqué l’entraîneur du Barça dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Cette situation ne m'affecte pas. Dans tous les clubs du monde, il y a des problèmes. Mais il y a des choses que je ne contrôle pas. Parlez-moi de football. Tout le reste ne m'intéresse pas ». Des propos naturellement prudents.