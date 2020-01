Quique Setién (FC Barcelone) : « Antoine Griezmann est un très grand joueur »

Le #Barça de #Setién occupe la largeur avec un 3-5-2 sur les phases offensives qui là prend même la forme d'un 3-3-4 avec :

- une défense S. Roberto, Piqué, Umtiti

- un milieu Vidal, Busquets, Rakitic

- une ligne offensive A. Fati, Messi, Griezmann, J.Alba pic.twitter.com/jOeCf7Y3nz



— Florent Torchut (@FlorentTorchut) January 19, 2020

Setién : « Griezmann est d’une aide précieuse »



Messi facilite la première de Setién :

Et si c’était le moment pour Antoine Griezmann ? Auteur de débuts satisfaisants avec le FC Barcelone (neuf buts et quatre passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues), le champion du monde donne toutefois l’impression de ne pas encore être totalement intégré dans le collectif catalan. Mais la blessure de Luis Suarez. Positionné aux côtés de Lionel Messi dans ce qu’on pourrait décrire comme un 3-4-1-2 novateur, « Grizou » a quitté dimanche le couloir gauche auquel il était cantonné depuis le début de saison. Libre dans ses déplacements, l’ancien de l’Atlético a touché 69 ballons, réussi deux dribbles, tenté quatre frappes et… effectué deux tacles, signe de son investissement défensif.Un point sur lequel le Français fait l’unanimité depuis son arrivée. Et depuis bien plus longtemps que ça. Ce qui ne laisse pas son coach indifférent : «, une aptitude à se mettre au service de l'équipe quand il n'a pas le ballon qui est incroyable, a lancé Setién à l’issue de la rencontre. Il faisait déjà ça dans son ancien club. Il y en a peu des comme lui. Il est d'une aide précieuse ». Des louanges qui ne devraient pas déplaire au principal intéressé, qui pourrait avoir trouvé un coach avec lequel s’exprimer encore mieux chez le champion d’Espagne.