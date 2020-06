Quique Setién déjà sur le départ du Barça ?

Quique Setién ne devrait faire qu’un court passage sur le banc du FC Barcelone. Arrivé au club en janvier dernier, l’ancien entraineur du Betis aurait déjà perdu tout crédit aussi bien auprès de ses dirigeants que de joueurs. De fait, et à moins d’un improbable revirement de situation, le technicien de 61 ans va être prié de faire ses valises dès l’issue de l’exercice en cours. C’est ce que révèle notamment Goal Espagne ce lundi.

Intronisé à la place d’Ernesto Valverde pour relancer l’équipe blaugrana, Setién peine à donner satisfaction dans son rôle. Le Barça est toujours en course pour réussi un doublé championnat-coupe mais ses chances d’y parvenir se réduisent. L’équipe catalane a perdu le leadership en Liga, en concédant notamment deux nuls lors des trois derniers matches. De plus, dans le jeu, l’équipe ne convainc guère et devient de plus en plus dépendante des exploits de sa star Lionel Messi. Sans les trois passes décisives de la Pulga sur les trois derniers buts, les champions d’Espagne n’auraient pris qu’un point sur les 9 derniers possibles.

Setien en conflit avec ses joueurs ?

Le discours de Setién dans le vestiaire ne passerait plus non plus. La presse catalane a fait état dimanche d’une dispute qui se serait produite avec les joueurs après la rencontre contre le Celta Vigo. Ces derniers ne comprendraient pas du tout ses instructions qu'ils reçoivent et à mesure que les matches moribonds s’enchainent le courant passerait donc de moins en moins entre eux. Vu qu’il reste encore six journées à disputer et qu’il n’y a que deux points d’écart avec le Real, Setién peut encore remonter la pente. Mais, aujourd’hui, la tendance est clairement à une séparation et le spectre de Xavi commence à sérieusement roder du côté du Nou Camp.

Le Barça craque et perd gros à Vigo !