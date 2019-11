Quelle place pour Griezmann dans le vestiaire du Barça ?

Recruté pour 120 millions d’euros l’été dernier, après avoir été le grand leader d'attaque de l’Atlético durant cinq saisons, Antoine Griezmann ne donne pas encore satisfaction du côté du FC Barcelone. Statistiquement, il en est à 4 buts et 3 passes décisives en 14 matches officiels et, sur le terrain, il ne pèse pas beaucoup dans le jeu des Blaugranas puisqu'il est cantonné à un rôle d’ailier gauche. Pire, sa relation technique avec Lionel Messi est presque inexistante...

Le journaliste d’El Chiringuito TV basé en Catalogne a tenté d’expliquer l’absence totale de complicité entre "Grizi" et "La Pulga", qui se sont échangés seulement 4 petites passes lors du piteux résultat nul contre le Slavia Prague (0-0), mardi au Camp Nou, en Ligue des champions. "On sait que Griezmann n'est pas bien vu par Messi car il bloque (le possible retour de) Neymar. Et Messi n’a pas aimé ce fameux documentaire (La Décision sur Movistar), quand Griezmann a décidé de rester à l’Atlético la saison dernière", lance d’abord José Alvarez Haya.

"Il y a une division dans le vestiaire avec un bloc français, les Griezmann, Umtiti, Dembélé, et le reste des joueurs"

On apprend surtout que le champion du monde 2018, qui vit pourtant en Espagne depuis 15 ans, n’a pas trouvé sa place parmi les leaders de l'équipe. "Il y a une division dans le vestiaire avec un bloc français, les Griezmann, Umtiti, Dembélé, et le reste des joueurs, le noyau dur. Dembélé est un peu isolé et Todibo et Griezmann tentent de l’aider, de rester avec lui, ce qui fait qu’ils se détachent du reste du groupe". Pour l'instant, seul Luis Suarez "a une bonne relation" avec Antoine Griezmann…

Barcelone - Griezmann est-il ''Messi compatible'' ?