Quelle destination pour Lionel Messi ?

Inter Milan pour justifier des années de rumeurs



Après des années de rumeurs, l'Inter Milan pourrait enfin avoir une chance de recruter Lionel Messi. De Massimo Moratti à la famille Zhang, les propriétaires du club lombard ont le point commun d'être obsédés par la Pulga. Depuis 2008 et une première approche, des plans ont été pensés pour attirer l'attaquant de 33 ans. Cet été, ils pourraient enfin servir à le recruter. Au début de l'été, quand le père de l'Argentin a acheté un appartement dans la région milanaise, la presse italienne et notamment La Gazzetta dello Sport avait fait ses gros titres sur un potentiel transfert de Messi à l'Inter. Sportivement, les nerazzurri peuvent offrir les garanties nécessaires à la Pulga et les fonds de Sunning, le propriétaire chinois du club, semblent suffisants pour faire des folies. Même s'il a qualifié cette rumeur de fantasme, Antonio Conte a demandé des recrues et il pourrait être exaucé avec la meilleure d'entre elles. Le vice-champion d'Italie, qui pourrait permettre à la rivalité Messi-Cristiano Ronaldo de renaître, est un des grands favoris dans ce dossier. Mais il n'est pas le seul

Manchester City pour retrouver Pep Guardiola



Eliminé par l'Olympique Lyonnais en quart de finale de la Ligue des Champions, Manchester City est toujours en quête d'un premier sacre continental. Pour y arriver, le richissime club anglais pourrait faire des efforts financiers supplémentaires pour recruter durant l'été. L'un d'entre eux pourrait facilement mener à Lionel Messi. Les Skyblues ont là une occasion d'enrôler une légende pour renforcer un secteur offensif de qualité mais désormais orphelin de David Silva. Surtout, le club anglais a un argument de poids pour convaincre le natif de Rosario. A l'Etihad Stadium, l'international argentin pourrait retrouver Pep Guardiola. Sous ses ordres à Barcelone, Messi a joué plus de 200 matchs, plus qu'avec n'importe quel autre entraîneur, et il a surtout remporté la Liga à trois reprises et la Ligue des Champions deux fois. Ces deux hommes ont la recette que Manchester City cherche depuis tellement longtemps...

PSG pour former une attaque de feu



« Messi ? Quel coach dirait non à Messi ? (rires) (...) Il est vraiment le bienvenu. » Voilà ce que disait Thomas Tuchel il y a quelques heures à la chaîne BT Sport. Désormais, cette déclaration prend un sens nouveau. Alors que le coach allemand voyait Lionel Messi terminer sa carrière à Barcelone, le capitaine du club catalan est sur le marché. Et maintenant, c'est à la direction parisienne de se poser les bonnes questions. Par le passé, elle a déjà prouvé sa capacité à réaliser des transferts qui semblaient impossibles. Y arrivera-t-elle une nouvelle fois ? En Ligue 1, la Pulga pourrait retrouver son compatriote Icardi, son ancien coéquipier Neymar et un joueur qui aspire à marcher dans ses pas, Mbappé. Un casting de rêve pour une formation qui pourrait se donner encore un peu plus de chance dans la course à la Ligue des Champions, quelques jours seulement après sa défaite en finale.

Inter Miami, pour être la figure de proue du projet de David Beckham



Depuis de longs mois, David Beckham est à la recherche de LA star qui représentera la franchise de MLS dont il est le fondateur, l'Inter Miami. Tous les meilleurs joueurs d'Europe ont déjà été annoncés chez l'équipe floridienne. Est-ce que Lionel Messi sera celui qui osera traverser l'Atlantique ? En MLS, il pourrait devenir une icône mais va perdre du crédit aux yeux de certains observateurs. A 33 ans, l'attaquant a encore de beaux jours devant lui et notamment une Copa America à jouer en Argentine l'été prochain. Un départ dans un championnat exotique pourrait donc paraître précoce mais qui aurait imaginer l'Argentin quitter le Barça avant la fin de sa carrière ?

Une destination exotique ou un retour à la maison ?

L'Inter Miami n'est pas le seul club non-européen susceptible d'intéresser le futur ex-barcelonais. Et c'est assez intéressant quand on se rappelle que le joueur de 33 ans avait prévenu qu'il ne jouerait pour aucun autre club du Vieux-Continent que le Barça.Plus que le prestige, dans un dossier aussi complexe que celui de Messi, c'est la faisabilité de la transaction qui fera la différence entre les prétendants. Une autre piste, plus romantique, pourrait mener l'Argentin à Newell's Old Boys, son premier club. Messi a déjà évoqué son désir de découvrir le championnat argentin avant sa retraite et l'occasion pourrait être belle. Si financièrement, ce transfert semble compliqué, il faut se rappeler que le club basé à Rosario avait déjà réussi l'exploit de faire revenir Diego Maradona quand il avait 33 ans, le même âge de la Pulga cet été...