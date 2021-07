Qu'attendre du Villarreal d'Unai Emery ?

On se souvient de l'attente interminable des tirs au but, en finale de la Ligue Europa, entre Villarreal et Manchester United. Puis de la libération des hommes en jaune à la suite du tir au but vainqueur de son gardien Geronimo Rulli qui venait, quelques secondes avant, d'arrêter le tir de David De Gea, le portier mancunien. Les yeux humides d'Unaï Emery, entraîneur le plus titré de la compétition dès lors avec quatre succès (2014, 2015, 2016, 2021) en disaient long sur l'état d'esprit des joueurs du Sous-Marin Jaune. Pour la première finale européenne de son histoire, qui plus est contre un grand d'Europe, Villarreal a réalisé un vrai récital. Et qui de mieux que le spécialiste de la C3, Unaï Emery pour remporter la Ligue Europa ?

L'ancien entraîneur du PSG, pour sa première saison dans la province de Castellón à la place de Javier Calleja, est parvenu à transformer l'équipe pour la façonner à sa convenance, dans un style offensif et percutant. Après une saison 2020-2021 ponctuée par une septième place (15 victoires, 13 nuls, 10 défaites) et donc un sacre en Coupe d'Europe, Villarreal s'apprête à vivre un nouveau frisson, celui de la Ligue des Champions. En ce sens, le Sous-Marin Jaune a acheté plusieurs joueurs disposés à dynamiser son jeu : L'ancien Rémois Boulaye Dia (24 ans), Manu Morlanes (22 ans, UD Almeria), Juan Foyth (23 ans, Tottenham) et Aïssa Mandi (29 ans, Real Betis).

Sur les bases de l'an dernier



Aïssa Mandi, ancien joueur de Reims comme Dia, a rappelé combien Villarreal avait explosé à ses yeux lors de sa présentation. « Ce n'était pas facile de signer pour un autre club pendant la saison, a concédé le défenseur central. Mais quand Villarreal vous appelle, il n'y a pas à réfléchir. Je connais le club, je sais ce qu'il représente. C'est un club régulier au plus haut niveau. Je cherchais cette régularité, jouer l'Europe chaque saison. Quand mes agents m'ont parlé de l'intérêt de Villarreal, j'étais certain de signer ici. Je n'ai pas réfléchi à deux fois et tout s'est fait très vite. Je me sens bien, je remercie le club et mes coéquipiers. J'ai été bien reçu. Que ce soit à l'entraînement ou dans le vestiaire, tout se passe très bien. » En deuxième division lors de la saison 2012-2013, Villarreal a su imprimer une vraie dynamique pour remonter immédiatement et perdurer parmi les clubs des poursuivants derrière les habituels FC Barcelone, Real Madrid et Atlético Madrid.

Pour la saison à venir, le Sous-Marin Jaune veut partir sur les mêmes bases que l'an dernier. Malgré une première défaite en match de préparation contre Valence (3-2), les hommes d'Emery ont récité une belle partition contre l'Olympique Lyonnais dans la foulée (2-2). Ils ont montré au coach lyonnais Peter Bosz, toute l'étendue du savoir-faire local : maîtrise du jeu en mouvement, du pressing haut avec une grande qualité technique dans les sorties de balle. Avec de l'intensité à la perte de balle et des déplacements incessants, Villarreal a maîtrisé Lyon et s'avance avec de belles garanties pour la suite de sa préparation contre l'OM et Leicester. Cela tombe bien car dans la foulée, le Sous-Marin Jaune a rendez-vous avec la Supercoupe de l'UEFA contre Chelsea (mercredi 11 août) pour soulever peut-être, un premier trophée de la saison.