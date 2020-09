Quand les joueurs du Real Madrid renoncent à une fortune en primes

Après avoir remporté la Liga et la Supercoupe d’Espagne, les joueurs du Real Madrid ne toucheront pas la prime attendue. Un geste effectué en solidarité avec le club merengue, secoué économiquement par la crise financière liée au Covid_19 comme beaucoup d'entités continentales. Madrid devrait ainsi économiser la bagatelle de 20 millions d'euros grâce à ce geste solidaire et responsable de ses joueurs, d'après le calcul de l’émission Tiempo de Juego de la radio Cope.

Le média ibérique a inclus dans son calcul les 700.000 euros promis à chacun des Merengue titrés en Liga et a additionné tout cela aux 300.000 euros par tête empochés suite au succès acquis en Supercoupe d’Europe plus tôt dans la saison face au rival de l’Atlético de Madrid. Les joueraient merengue auraient unanimement et spontanément décidé de refuser cet argent et de le laisser à la disposition de la trésorerie de l'équipe espagnole. Un beau geste collectif.