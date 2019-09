Quand le Real recrutait grâce aux notes dans Fifa...

Ramon Calderon, président du Real Madrid de 2006 à 2009, ne rate jamais l’occasion de dénigrer Florentino Pérez, à la tête de la Casa blanca de 2000 à 2006 et depuis 2009. Il le confirme dans une interview accordée à El Confidencial. L’avocat de 68 ans rappelle que c’est bien lui, et non son successeur, qui a attiré Cristiano Ronaldo chez les Merengues, en dévoilant une lettre qui le Portugais lui a envoyée en décembre 2008, 6 mois avant le transfert en provenance de Manchester United.

Calderon raconte également comment Pérez a forcé le recrutement de Jonathan Woodgate en 2004. "Il a toujours recruté sur un coup de tête. Je me souviens de la signature de Woodgate. La direction sportive n’était pas d’accord, mais il a dit: « vous ne connaissez rien, Woodgate est très jeune et il a une note très élevée dans l’équipe de mon fils sur Fifa »", raconte-t-il. Recruté pour 15 millions d'euros, l’Anglais était blessé et n’a pas joué durant sa première saison, se contentant ensuite de 14 apparitions lors de l’exercice suivant.

Mourinho reviendra dans deux mois si tout se passe bien

On apprend aussi que Florentino Pérez "n’écoute personne, ni les dirigeants, ni les joueurs", car il "méprise les professionnels du football", y compris les entraîneurs. "Il se fiche des entraîneurs, il pense qu’ils ne sont pas assez qualifiés pour cette fonction, à l’exception de Mourinho, qui reviendra dans deux mois si tout se passe bien", croit savoir Ramon Calderon, qui tente une nouvelle fois de déstabiliser le Real en annonçant le départ imminent de Zinédine Zidane...