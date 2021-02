L'agent Junior Minguella, très proche du Barça, avait tout fait pour convaincre les dirigeants Blaugranas de miser sur Kylian Mbappé en 2017, alors que ce dernier évoluait encore à l'AS Monaco. Mais ce spécialiste des transferts, issu d'une grande famille d'agents, affirme que les dirigeants catalans ont préféré miser sur Ousmane Dembélé.



"On est arrivés à un deal avec Monaco"

"A cette époque, comme vous le savez, Monaco privilégiait un départ à l’étranger pour ne pas renforcer un concurrent direct. Comme au Real, il y avait déjà le trio Bale-Benzema-Ronaldo, ce n’est peut-être pas l’endroit idoine à ce moment-là pour permettre l’explosion de Mbappé. Et au Barça, Neymar venait de partir, il y avait donc une formidable ouverture pour les dirigeants barcelonais. Ils ont discuté avec le joueur et sa famille, ils étaient d’accord pour venir si Neymar allait à Paris. Du coup à partir de là on a essayé de trouver un accord avec Vasilyev, le président monégasque et on est arrivé à un deal à 130 millions + 25 de bonus. Malheureusement la direction et les directeurs sportifs barcelonais ont pensé à ce moment-là que la position et le style de jeu d'Ousmane Dembélé collaient mieux avec celui du Barça que Mbappé, qui lui jouait à droite, au même poste que Messi", raconte Minguella pour 20 minutes, lui qui affirme que le board du Barça n'était pas chaud pour le natif de Bondy.



"Lors d’une des nombreuses conversations qu’on a eues avec le président Bartomeu, celui-ci nous a expliqué qu’il ne pouvait pas aller à l’encontre de ce que souhaitaient les directeurs sportifs qui, eux, avaient jeté leur dévolu sur Dembélé". Le Barça a sûrement dû avoir des regrets lors de la masterclass du Français au Camp Nou, mardi soir, en Ligue des Champions.