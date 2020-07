Quand le Barça n'y est plus, le Real danse

🇪🇸 #RMAVIL

Un Real Madrid new look contre un Barça démodé à l'avenir ?

« C'était une saison atypique avec ce qu'on a vécu, mais a la sortie du confinement ça a été clair, on a fait tout ce qu'il fallait pour être sacré. On a tout gagné et on a pris les points nécessaires pour garder notre rythme et passer le Barça. Qu'importe le rival on y allait pour gagner, ce n'était pas facile mais on y est arrivé. Chacun a fait son travail, son effort et le résultat est là. » Voici comment Sergio Ramos a analysé le titre de champion d'Espagne remporté par le Real Madrid ce jeudi. Un constat aussi implacable que la domination madrilène.Ce jeudi soir a été l'illustration du rapport de force entre les deux géants du football ibérique. Les coéquipiers de Sergio Ramos ont remporté un dixième match consécutif depuis le déconfinement. Une régularité qui tranche avec les neuf points perdus par le champion d'Espagne en titre sur cette même période. Ce jeudi, les coéquipiers d'un Antoine Griezmann blessé ont été battus par Osasuna (1-2). Même si le titre était promis au Real Madrid, ce résultat ressemble à une démission.Face à un prétendant à l'Europe, le Real Madrid a été solide pour tuer la concurrence. Au Camp Nou, c'était l'inverse. Face à une formation qui n'avait plus rien à jouer, les Catalans ont été trop fébriles pour rester en vie. Ils ont encaissé deux buts dont un de Roberto Torres sur un contre à la dernière minute. A ce moment-là du match, Osasuna jouait à dix. Les hommes de Quique Setien ont tout simplement craqué. Tendus pendant toute la rencontre, ils ont eu besoin d'un coup-franc marqué par Lionel Messi à l'heure de jeu pour égaliser et respirer.Sa plus mauvaise série depuis l'hiver 2013 quand il était gêné par une blessure musculaire. Dans la capitale espagnole, les cadres n'ont jamais failli depuis la reprise du championnat. Sergio Ramos et Karim Benzema ont été d'une régularité remarquable et ils se sont même amusés à tirer un penalty à deux ce jeudi soir.Le défenseur espagnol et l'attaquant français ont pris l'habitude de prendre leurs responsabilités.Tout le contraire d'un Barça, friable défensivement et inoffensif quand il a le ballon. Ce jeudi soir, les Catalans ont terminé avec 80% de possession et 19 tirs. Bien plus que leur adversaire. Mais cela n'a pas été suffisant. La faute à un jeu de possession stéréotypé et une incapacité chronique à marquer. Avec Quique Setien, le Barça a peut-être retrouvé son ADN, mais à quel prix ?Incapable de marquer et encore moins de gagner, cette équipe barcelonaise a perdu au Camp Nou pour la première fois depuis le 11 novembre 2018. Celui qui était entraîneur du Betis ce jour-là est en train de manquer son pari à la tête du club catalan. Ce jeudi, il a aligné une huitième ligne offensive différente en dix matchs. Une instabilité chronique qui a une conséquence sur les résultats.Avec ce sacre, la page Cristiano Ronaldo a été définitivement tournée. Le club madrilène a prouvé qu'il était capable de gagner sans le Portugais. Et Zinedine Zidane en a profité pour saluer l'apport de chaque individualité, même celles les moins utilisées cette saison. « J'ai cette joie car c'est un groupe d'hommes avant d'être des joueurs de foot, et c'est ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui. Tous du premier au dernier ont été investis dans ce titre, même ceux qui ont moins joué, ils ont apporté quelques chose. Ils ont joué comme ils le devaient. » En gagnant plus que le Barça.