Quand Alvaro Gonzalez s’était accroché avec Messi

Accusé depuis dimanche soir par Neymar d'avoir prononcé des insultes racistes durant PSG-OM (0-1), Alvaro Gonzalez n’en est pas à son premier accrochage avec une star du football. Retour en janvier 2016, lors d’un derby catalan en Coupe du Roi entre l’Espanyol Barcelone d’Alvaro et le Barça de Leo Messi. Après une faute du premier cité, Messi crache vers le défenseur des Pericos et un échange verbal s’ensuit entre les deux hommes. Un échange bien plus léger que celui entre le joueur de l’OM et Neymar, selon la version du défenseur.



« Messi, tu es vraiment tout petit »

"On s’est répondu du tac-au-tac, avait relaté Alvaro Gonzalez sur RMC. Je lui lance (à Messi): 'Tu es vraiment petit, minuscule.' Il me regarde et me répond: 'Toi, tu es vraiment nul au football'. J’ai eu le mot de la fin en lui disant: 'Oui, on a raison tous les deux.' On a rigolé ensemble et cette histoire a beaucoup fait sourire en Espagne." Une belle anecdote, loin du climat anxiogène du Classique.