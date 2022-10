Procès Neymar : Le parquet espagnol retire ses accusations contre le joueur

⚽ Coup de théâtre à Barcelone au procès sur les irrégularités présumées ayant entouré le transfert de Neymar au Barça en 2013: le parquet a retiré toutes ses accusations de corruption et de fraude contre le joueur et les autres accusés #AFP pic.twitter.com/lLPfibzHck

La justice espagnole cherche à déterminer si la société d'investissement brésilienne DIS, détentrice de 40% des droits du joueur lorsqu'il jouait à Santos, a été escroquée lors de ce transfert. DIS, qui a touché 6,8 millions d'euros sur les 17,1 officiellement versés au club brésilien, réclame 35 millions d'euros, soit la somme qu'elle estime avoir perdue dans l'affaire. L'actuel attaquant du PSG a pour sa part nié avoir commis toute irrégularité dans ce transfert chiffré à 57,1 millions d'euros par le Barça (tandis que la justice espagnole estimait que le coût était en réalité d'au moins 83 millions d'euros). Neymar avait affirmé ne pas "se souvenir" d’avoir participé aux négociations de l’accord d’exclusivité scellé en 2011 et s’était retranché derrière son père et agent. "Je signe ce qu’il me dit" de signer, avait-il assuré. La décision est désormais entre les mains du président du tribunal, qui prendra la décision (ou non) de suivre l'avis du parquet. C'est lundi prochain que les accusés pourront à nouveau s'exprimer avant que le jugement ne soit rendu.