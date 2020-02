Le Real Madrid a perdu la tête de la Liga et Eden Hazard sur blessure samedi soir à Levante. Le joueur belge ratera à coup sûr le choc contre Manchester City en Ligue des champions et Clasico en fin de semaine. Et ce n'est pas Rodrygo qui le remplacera. Auteur d'un très joli but avec le Real Madrid Castilla face à l'UD Sanse (2-0 pour les hommes de Raul), le jeune prodige brésilien, déjà averti, a provoqué le gardien adverse lors de sa célébration. Expulsé, il est suspendu pour le match face au Barça. Les options s'amenuisent donc pour Zinedine Zidane à l'orée d'une semaine décisive pour le Real Madrid. Une semaine qui va certainement définir la saison du club merengue...