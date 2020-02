Premiers mots, jongles… Braithwaite en toute décontraction pour sa présentation au Barça

C’est LA recrue surprise du FC Barcelone, qui était dans l’urgence. Privé de Luis Suarez et Ousmane Dembélé, le club catalan s’est tourné vers Martin Braithwaite pour utiliser son joker médical. On choix qui peut s’expliquer mais qui n’a pas manqué de faire réagir. Reste que l’ancien Toulousain était, lui, présenté à la presse ce jeudi soir, dans la foulée de sa signature. Et celui qui a été recruté pour 18 millions d’euros a fait part de tout son bonheur : « Je suis très heureux d’être ici. Pour un footballeur, l’un des plus gros accomplissements est d’être capable d’aller dans le plus grand club du monde, a-t-il savouré. J’ai travaillé dur pour en arriver là, et maintenant j’ai hâte de commencer. Je suis prêt ».



🔊 @MartinBraith: "Como futbolista lo más grande es estar aquí, en el mejor equipo del mundo"

🎥 Sigue la rueda de prensa en directo



👉 https://t.co/XTJcmZ1Nvs pic.twitter.com/MDwf7oyTKy

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2020

Le numéro 19 pour Braithwaite

Celui qui s’est décrit comme un joueur « technique » a évidemment eu droit à la séance de jongles devant les photographes, sur la pelouse du Camp Nou. Le Danois s’est parfois raté, mais visiblement sans pression, et a fait durer le plaisir, échangeant même quelques passes avec ses enfants. Un rêve éveillé pour l’ex-joueur de Leganés, qui va désormais devoir justifier sur le terrain ce coup de poker du Barça. Il portera en tout cas le numéro 19, comme Patrick Kluivert, Lionel Messi ou encore… Lucas Digne l’ont fait durant un temps avant lui.

