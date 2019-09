Première pour le Barça

Il existe toujours deux Barça dans le jeu, une formation rayonnante à domicile et une autre timorée à l'extérieur. Mais, samedi, le club catalan a réussi pour la première fois de la saison à glaner trois points précieux loin de ses bases, à défaut de développer le football léché qu'on peut lui connaître au Camp Nou.

Après deux défaites à Bilbao (1-0) et Grenade (2-0), et deux nuls sur les terrains d'Osasuna (2-2) et Dortmund (0-0, en C1), la troupe d'Ernesto Valverde s'est imposée dans l'antre de Getafe (0-2) à l'occasion de la 7e journée de Liga. Privés de nouveau de Lionel Messi et Ousmane Dembélé, qui ont rechuté cette semaine, les partenaires d'Antoine Griezmann ont pu compter sur un Luis Suarez particulièrement dangereux dans la banlieue madrilène.

Ter Stegen décisif

Outre deux tirs qui sont passés tout près du but de David Soria (23e, 45e), et un face à face perdu avec le portier espagnol (62e), l'attaquant uruguayen a su débloquer la situation d'un geste subtil. L’ancien Red de Liverpool s’est fendu d’un superbe lob en pleine course, après avoir été lancé initialement par Marc-André ter Stegen (0-1, 41e). Juste avant de s’offrir la première passe décisive de sa carrière, le portier allemand avait en prime réussi une sortie parfaite loin de son but. L’ex-gardien de Gladbach s’est également montré crucial samedi en mettant en échec Angel, à bout portant, alors que le score était encore de 0-0 (21e).

En l’absence de Messi, le Barça a également pu compter sur un Carles Perez dynamique sur le front offensif. Malgré un certain manque de réalisme (11e, 71e), le jeune Espagnol de 21 ans s'est montré décisif en seconde période, son tir soudain et mal repoussé par Soria permettant à Junior Firpo d'ouvrir son compteur but avec les Blaugrana (0-2, 49e). Le but du K.-O. pour des Barcelonais enfin victorieux à l'extérieur malgré une exclusion tardive de Clément Lenglet (82e). Au classement, les partenaires d’Antoine Griezmann (titulaire pendant 75 minutes) passent deuxièmes, à un point du Real Madrid, avant notamment le choc entre l’Atlético Madrid et les Merengue dans la soirée (21 heures).