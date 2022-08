Le club de Premier League a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié lundi matin. Le défenseur central brésilien s'est blessé samedi après-midi lors de la victoire 2-1 contre Everton à Villa Park. Il sera opéré prochainement et commencera ensuite le processus de rééducation. La nouvelle est un véritable coup dur car il vient juste de rejoindre le club en provenance de Séville.

Pendant les trois années qu'il a passées au Sanchez-Pizjuan, Carlos s'est révélé être l'un des meilleurs défenseurs centraux du football européen. Il a forgé un partenariat incroyable avec Jules Koundé et a aidé Séville à maintenir l'une des meilleures défenses du continent pendant son séjour.



Cette dernière blessure est cependant un véritable revers. Elle signifie qu'il devra passer des mois sur la touche et Villa envisage même de se relancer sur le marché des transferts pour faire venir un autre défenseur central. Koundé, désormais à Barcelone, a envoyé un message à son ancien coéquipier et partenaire sur Instagram. "Beaucoup de force, mon frère", a-t-il écrit. "Que cette épreuve te rende plus fort. Nous sommes avec toi."