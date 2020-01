Pour son premier gros test, le Barça de Sétien s'écroule à Valence /Liga (21e journée)

Après s'être offert des succès étriqués en Liga (1-0 contre Grenade) et en Coupe du Roi (2-1 à Ibiza), le Barça de Quique Sétien se frottait à Valence pour son premier gros test et le club Ché s'est avéré très tenace, ne faisait aucun cadeau aux Catalans. Dès la 10e minute, Valence obtenait un penalty après une faute de Piqué dans la surface de réparation.Si Les Blaugrana dominaient la possession, les locaux s'offraient les meilleurs opportunités, même si rien n'allait être marqué avant le repos, la faute à un Ter Stegen exceptionnellement inspiré.Mais même le super-héros des cages barcelonaises a fini par céder après le repos.à la 48e minute. Si le Barça faisait le siège des cages locales, il avait bien du mal à se créer de franches opportunités. Et comme souvent, Messi prenait ses responsabilités. Une tentative de La Pulga à 20 minutes du terme filait juste au-dessus du but de Domenech. Une autre, de la tête sur un centre de Griezmann, passait à côté. Mais même la révolte de Messi n'a pas suffi, puisque Valence doublait la mise avec un nouveau but de Gomez d'un plat du pied droit suite à un contre à un quart d'heure du terme. 2-0, score final. Pas encore au point, le Barça de Sétien rate son premier gros test.