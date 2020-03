Pour son après-carrière, Gareth Bale investit dans le mini-golf

Gareth Bale n'a plus joué pour le Real Madrid depuis le 26 février dernier contre Manchester City, et ce n'était que pour 15 minutes. Hors du terrain, cependant, il a été beaucoup plus actif. Le Gallois, tout comme Cristiano Ronaldo avec ses hôtels ou Piqué avec la Coupe Davis, prépare déjà son avenir loin du football. Sans surprise, le Gallois privilégie le golf. Bale va ouvrir son deuxième bar restaurant, Par 59 , dans lequel deux des trois composantes de ce célèbre slogan «Wales, Golf, Madrid» seront présentes.

Bale s'offre un mini-golf pour sa retraite

L'emplacement de cet établissement sera le centre de Cardiff et il comprendra un mini-golf. S'adressant à Wales Online, Bale a parlé de l'idée derrière le projet. "Je me suis toujours concentré sur mon football et je ne buvais pas, donc je ne sortais pas trop", a déclaré l'ailier. «C'est pourquoi je pense que grâce à ces entreprises, comme le Par 59, vous pouvez toujours socialiser avec des gens qui aiment sortir." Zinedine Zidane sera-t-il le bienvenu ?