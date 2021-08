Pour Koeman, c’est le « meilleur Barça depuis longtemps »

Ronald Koeman a vu son Barça s'imposer 4-2 sur la Real Sociedad pour lancer sa saison de la meilleure façon après le départ de Leo Messi au PSG et a notamment évoqué le soutien du Camp Nou : « C'est quelque chose à apprécier, malgré le fait qu'il n'y avait que 20 000 personnes, cela semblait beaucoup plus. Ils nous ont aidés dès la première minute et ils nous ont poussés. C'est un autre monde. Nous avons aimé beaucoup de choses. Nous devons être forts à domicile, nous avons besoin du soutien de nos fans. C'est important de commencer la saison de Liga par une victoire et si nous l'avons fait en donnant une bonne image de nous-mêmes, c'est encore mieux."

Koeman n'a pas peur des mots

Le Barça a contrôlé la rencontre et Koeman n'a pas peur de dire que c'est la meilleure équipe de Barcelone depuis longtemps : "C'était un match fantastique dans tous les sens, et avec des supporters dans le stade, l'équipe qui a réalisé une bonne performance, c'est la voie que nous voulons suivre. J'ai été particulièrement satisfait de la première demi-heure, qui a été excellente en en ce qui concerne la façon dont nous avons joué avec le ballon et comment nous avons récupéré la possession quand nous ne l'avions pas, nous avons réagi rapidement. Tout le monde a très bien appuyé. Je pense que c'était le meilleur Barcelone depuis longtemps."