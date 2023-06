Pour Dembélé, le « Real Madrid perd beaucoup » avec le départ de Benzema

La Liga va devoir se trouver une nouvelle tête d’affiche. Après 14 saisons en Espagne, Karim Benzema a décidé de quitter le Real Madrid pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Le Ballon d’Or risque de manquer au championnat espagnol et aux Merengue. En revanche, les rivaux ne devraient pas s’en émouvoir. Interrogé sur ce choix par Marca, Ousmane Dembélé a reconnu que son départ constituait une « perte très importante » pour le Real Madrid : « sans Benzema, le Real Madrid perd beaucoup car c'est le Ballon d'Or et un grand joueur. Le Real Madrid sans Benzema n'est pas pareil. Ce sera une perte très importante. Et aussi pour le championnat, car c'est un footballeur qui marque beaucoup de buts, donne des passes décisives... et c'est un joueur phénoménal »

Dembélé se méfie du Real Madrid

En revanche, Ousmane Dembélé se méfie bien évidemment du Real Madrid pour l’année prochaine. Le FC Barcelone tentera de conserver sa suprématie nationale après avoir remporté la Liga l’an passé : « le Real Madrid est toujours un rival très difficile qui se bat pour tous les titres. On voulait gagner cette Liga et on ne voulait rater aucun match qui leur permettrait de se rapprocher. Nous étions déterminés à la gagner. »