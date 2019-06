Pour Canizares, "Reyes ne mérite pas un hommage de héros"

On en sait désormais un peu plus sur les circonstances de l’accident de la route qui a couté la vie à José Antonio Reyes samedi matin, sur l’autoroute entre Utrera et Séville. L’ancien joueur du club andalou, qui a également évolué à Arsenal, au Real ou encore à l’Atlético de Madrid, était au volant de sa Mercedes S550 Brabus dans une ligne droite quand son véhicule a brusquement quitté la route, avant de prendre feu.

Une vitesse excessive (près de 200 kilomètres/heure) pourrait être à l’origine de ce tragique accident. Présent dans le véhicule, son cousin Jonathan Reyes est également décédé, alors que le troisième occupant, Juan Manel Calderon, a lui été grièvement blessé. Et si le monde du football a (presque) unanimement rendu hommage à Reyes (35 ans), comme lors de la finale de la Ligue des champions samedi soir à Madrid, où une minute de silence a été respectée avant Liverpool-Tottenham (2-0), une voix dissonante s’est fait entendre dimanche.

Il y a eu d’autres victimes

Ancien partenaire de Reyes en sélection espagnole, Santiago Canizares (49 ans), qui a pris sa retraite en 2008, a provoqué beaucoup de réactions après ce message publié sur Twitter: "Conduire à grande vitesse est une attitude répréhensible. Dans cet accident, il y a eu d’autres victimes en dehors du conducteur. Reyes ne mérite pas un hommage de héros. Mais cela ne signifie pas que je ne regrette pas ce qu’il s’est passé, et que je ne prie pas pour leurs âmes."

Très critiqué, l'ex-gardien a ensuite précisé sa pensée: "Peut-être que je me suis mal exprimé. Il mérite évidemment un hommage, pour sa carrière et sa contribution au football. Je respecte toutes les opinions, même, exceptionnellement aujourd’hui, celles qui sont accompagnées d’insultes. Je voulais seulement condamner l’insensibilité et inviter les gens à réfléchir au nombre d’erreurs que nous commettons, et je pense que c’est totalement compatible avec la douleur."

Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable

En el accidente ha habido víctimas además del conductor

Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe

Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas

Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) June 1, 2019