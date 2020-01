Porté par Messi et Griezmann, le Barça se reprend / Coupe du Roi (8es de finale)

Par les temps qui courent, le Barça s'en contentera. Opposé à une modeste formation de Leganes, le club catalan a enfin signé un succès sans appel depuis l'arrivée de Quique Setién. Les Blaugrana ont en effet facilement dompté leur adversaire du soir pour composter leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Et comme pour le Real Madrid mercredi soir, les Français ont brillé dans ce match.

Griezmann et Lenglet buteurs pour Barcelone, Messi aussi

Antoine Griezmann, qui avait rendu hommage à Kobe Bryant à son arrivée au stade, a débloqué la situation dès la quatrième minute de jeu pour les Barcelonais (4eme). Le but du break a ensuite été l’œuvre de Clément Lenglet, son coéquipier en Bleu (28eme). Lionel Messi n'était évidemment pas en reste. Le natif de Rosario à trouvé le chemin des filets à deux reprises en seconde période (59eme, 89eme), tandis qu'Arthur a aussi pris part au festival des Blaugrana (78eme). Du travail bien fait pour un Barça revanchard.