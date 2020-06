Pjanic se livre sur son arrivée au Barça

Un rêve qui se réalise pour Pjanic

. Le milieu de terrain, qui a évolué notamment à l'OL et l'AS Roma avant la Juventus, a hâte de s'évaluer au sein du club catalan, réputé comme très exigeant sur le plan sportif. Sur le site de la fédération de Bosnie de football, il a donné ses premières impressions au sujet de ce transfert, se montrant pour le moins très heureux d'évoluer du côté du Camp Nou dans le futur.. Pour moi, un rêve est devenu réalité. Je suis heureux, fier, non seulement pour moi mais aussi pour mes parents et pour toute la Bosnie-Herzégovine. Je n'oublie jamais où j'ai commencé. Le succès ne vient pas de lui-même, mais avec beaucoup de travail, d'efforts et la confiance que tout peut se réaliser dans la vie. Et cela en est la preuve", a indiqué Pjanic. Le milieu de terrain a par ailleurs souvent affronté Lionel Messi et le Barça dans le passé en Ligue des champions. Un Barça qui, ce mardi soir, disputera un choc décisif en Liga contre l'Atlético Madrid (22 heures). Distancé à deux points du Real Madrid au classement, et sous tension au sein de son effectif, l'équipe dirigée par Quique Setien n'a pas d'autre alternative que la victoire si elle veut encore croire à un possible sacre dans le championnat espagnol.