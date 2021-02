Pjanic ne sait pourquoi il est snobé

Le milieu de terrain du Barça Miralem Pjanic est clairement frustré de sa situation actuelle au sein du club Blaugrana, mais est déterminé à changer les choses. "Les raisons exactes pour lesquelles je n'ai pas eu le temps de jeu prévu, je ne les ai pas", a déclaré Pjanic dans une interview avec Telefoot. «Je continue de travailler et vous devez respecter les décisions qui sont prises, même si vous n'êtes pas d'accord. Je veux laisser ma marque dans ce club."

Pjanic se méfie du PSG

Pjanic a également anticipé l'énorme duel prévu en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain cette semaine. "C'est un 8e de finale et ce ne sera facile pour aucune des deux équipes", a-t-il déclaré. "Pour nous, les fans et le club, il est très important de battre le PSG. Ce que le PSG veut vraiment, c'est la Ligue des Champions, car pour eux, gagner la Ligue 1 est presque une obligation." Pjanic, a également été sondé sur Lionel Messi. "En ce moment, il se concentre sur la réalisation de nos objectifs cette saison", a-t-il déclaré. «Ce n'est pas facile de tourner la page après tout ce qu'il a vécu, mais je pense qu'il l'a fait. Il semble motivé et fort. Nous devons tirer le meilleur parti de lui et aller le plus loin possible dans toutes les compétitions."