Pjanic (Barça) réclame plus de temps de jeu

Recruté par Barcelone l’été dernier contre un montant de 60M€, Miralem Pjanic était attendu pour apporter un plus à l’équipe catalane. Mais, jusque-là, il n’a pas trop eu l’occasion de le faire. Et pour cause ; son entraineur ne l’utilise qu’à compte-gouttes. L’ancien de la Juventus a certes joué 11 matches cette saison, mais seulement 6 dans la peau d’un titulaire. Il n’a par ailleurs que le 15e temps de jeu de l’effectif des vice-champions d’Espagne. Quant à son rendement devant les buts il reste nul, vu qu’il n’affiche aucun but et aucune passe décisive à son compteur personnel.

Pjanic avoue « ne pas comprendre »

Naturellement, le Bosnien goûte très peu à cette situation. Il s’imaginait un destin bien différent en rejoignant le club de ses rêves, même s’il savait que la concurrence était relevée. Dans un entretien donné à la Gazzetta dello Sport, il vient d’exprimer sa lassitude par rapport à cet état de fait : « Jouer plus? Oui, et c'est ce que je veux. Honnêtement, je ne comprends pas la raison de cette situation. Mais il est clair que je veux jouer beaucoup plus ». Le message va certainement très vite arriver aux oreilles de l’entraineur Ronald Koeman. Mardi, à l’occasion de la 6e levée de Ligue des Champions, le Barça sera opposé à l’ancien club de Pjanic, à savoir la Juventus.

Cadix enfonce un peu plus le Barça dans la crise :