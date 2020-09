Messi : "Il ne s'agit pas d'être le meilleur"



Depuis ce mardi, eFootball PES 2021 Season Update est disponible sur plusieurs consoles (PlayStation 4, Xbox One et PC). Le jeu de football reprend le même principe que l'opus précédent, PES 2020, sans trop changer les choses de façon fondamentale.. Dans la bande-annonce de lancement, on peut observer la carrière de Messi, alors que ce dernier enchaîne les dribbles, passes décisives et buts comme il sait si bien l'effectuer sur le rectangle vert. "Il ne s'agit pas d'être le meilleur. Il s'agit d'être le meilleur chaque année", affirme le numéro 10 du Barça dans la bande-annonce.