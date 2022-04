Pedri, une rechute et la fin

Un malheur n’arrive visiblement pas seul en Catalogne. Eliminé en quart de finale de Ligue Europa par une équipe de l'Eintracht Francfort victorieuse jeudi soir au Camp Nou (2-3), le FC Barcelone enregistre une autre mauvaise nouvelle.

L’entraîneur Xavi devra probablement se passer de Pedri jusqu’à la fin de la saison. « Les examens réalisés ont confirmé une rupture du biceps fémoral de la cuisse gauche », indique vendredi le deuxième de Liga dans un communiqué.

Fauché en plein vol

Le quotidien AS juge l’indisponibilité du jeune milieu de terrain (19 ans) entre six et huit semaines, soit après la dernière journée de Championnat d’Espagne prévue le 22 mai. A l’automne, Pedri avait déjà été touché à la cuisse gauche (lésion). Ce qui lui avait coûté un arrêt de près de quatre mois (15 septembre-10 janvier).

Cette rechute arrive dans une période faste pour le Barça, entachée par le terrible stop en Ligue Europa. Et Pedri avait contribué généreusement à cette embellie intensifiée durant le printemps.

Pedri, la sensation du Barça :