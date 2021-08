Pedri : « Je ne suis pas fatigué »

Pedri n'a pas arrêté de jouer depuis le début de la saison. La star du FC Barcelone a été très bon au sein de l'équipe de Ronald Koeman la saison dernière, puis avec l'Espagne de Luis Enrique à l'Euro 2020, et ensuite, il a aidé l'Espagne à atteindre la finale des Jeux olympiques. La Roja affrontera le Brésil en finale des JO, et on a beaucoup parlé des efforts de Pedri au cours des 12 derniers mois.

"Je voulais tomber contre le Brésil"

"Je me sens bien", a déclaré le joueur 24 heures après la victoire contre le Japon en demi-finale. "C'est normal que les gens disent que je dois être fatigué, mais j'essaie de bien me reposer après chaque match. Il faut se reposer le plus possible pour tout donner pour l'équipe." Le Brésil est entré dans la compétition comme l'un des grands favoris, tout comme l'Espagne, et le milieu de terrain de Barcelone attend avec impatience la finale. "Je voulais jouer le Brésil en finale dès le début", a déclaré Pedri. "J'aime toujours jouer contre les meilleurs. Ce sera un match difficile, ils jouent un bon football, ils sont très techniques et ils aiment s'amuser avec le ballon."