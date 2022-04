Pas de Moreno contre Liverpool ?

La récente de blessure de Gerard Moreno a déclenché toutes les sonnettes d'alarme à Villarreal. La pire nouvelle possible dans l'une des périodes les plus passionnantes de l'histoire du club. À un peu plus d'une semaine de la demi-finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, la présence de l'attaquant catalan est désormais remise en question. Il a déjà subi pas moins de cinq blessures cette saison.

Gêne au niveau des ischio-jambiers

Villarreal a annoncé que Moreno avait dû sortir en raison d'une gêne aux ischio-jambiers et qu'il attendait désormais les résultats des examens. Les propos d'Unai Emery après le match ne laissaient pas non plus présager un grand optimisme. "C'est une blessure musculaire", a déclaré Emery. "Nous allons voir à quel point c'est sérieux. Nous pensions avoir bien géré sa dernière blessure, mais ça n'a pas été le cas et il a de nouveau eu un revers. Nous devrons faire preuve de patience". Les problèmes du joueur ont commencé le 2 septembre avec l'équipe nationale espagnole, lorsqu'il s'est blessé contre la Suède. Il est réapparu 11 jours plus tard et s'est à nouveau blessé, cette fois-ci mis sur la touche pendant près d'un mois.