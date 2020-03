Pas de match ? Le derby andalou se joue sur Twitch

Le grand derby de Séville ne se rejouera pas sur un terrain de football avant un moment. C'est sans doute pourquoi Sergio Reguilon et Borja Iglesias ont décider de le jouer sur consoles. Le défenseur de Séville et l'attaquant du Betis se défient ce dimanche soir à FIFA 20. Et la rencontre pourra être suivie sur Twitch, le fameux service de diffusion de contenu vidéo en direct, à 21h. "Tout est bon à prendre pour avoir un peu de plaisir en ce moment…", écrit Reguilon sur Twitter. Le match sera diffusé en direct commenté. Les footballeurs de Ligue 1 pourraient bien s'en inspirer...

#ElGranDerbi se juega esta noche. @SevillaFC vs @RealBetis comentado por @IbaiLlanos en Twich. 1v1 @BorjaIglesias9 contra mi en el Fifa. ¿Cómo lo veis? Todo sea por divertirnos un rato... 😂✌🏻 pic.twitter.com/t4LzFmBvP2 — Sergio Reguilón (@sergio_regui) March 15, 2020





