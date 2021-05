Ousmane Dembélé fait une immense révélation sur Mahrez

Ousmane Dembélé s'est retrouvé cette saison au Barça. Miné par les blessures et par une hygiène de vie pas en adéquation avec le sport de haut niveau selon ses détracteurs, Dembélé a prouvé depuis le début de la campagne qu'il était toujours parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais de qui s'inspire l'ancien joueur du Borussia Dortmund ? On pourrait croire que l'ancien Rennais observe ses coéquipiers au Barça et notamment un certain Leo Messi, mais Dembélé regarde plutôt du côté de l'Algérie, comme il l'a confié à Omar Da Fonseca pour beIN Sports.



« J'aime bien regarder les matchs de Mahrez, de Leroy Sané. Mahrez il aime bien la semelle, et chaque fois que je regarde les matchs de City c'est incroyable. Même avec l'Algérie il est incroyable. Quand il vient en un contre un contre toi... C'est difficile », a apprécié l'ailier français du Barça. Le PSG, qui va défier Mahrez et Manchester City en demi-finales retour de Ligue des Champions, est prévenu, ayant déjà encaissé un coup franc du Fennec à l'aller...